La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva visitará el COM en Mar del Plata

A una semana de su regreso a la intendencia de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro recibirá este miércoles a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Mar del Plata. La visita se producirá en medio de la preocupación por la inseguridad y de las gestiones para coordinar acciones entre el Municipio y el Gobierno nacional.

En el encuentro, confirmado a 0223 por fuentes de la cartera nacional, también participará el diputado nacional de La Libertad Avanza Alejandro Carrancio, uno de los principales referentes del oficialismo nacional en la región, junto con funcionarios del Ministerio de Seguridad que tuvieron responsabilidades en el área durante la primera gestión de Montenegro.

La ministra Monteoliva visita Mar del Plata y hay expectativa por posibles anuncios.

Se trata de Martín Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional, y Gustavo Jara, director de Fiscalización y Despliegue Territorial de la misma cartera. Ambos ocuparon durante el primer gobierno de Montenegro el cargo de secretario y subsecretario municipal, respectivamente, por lo que conocen el funcionamiento de las políticas locales y la situación del distrito.

Por el momento, no trascendieron el horario del encuentro en las instalaciones del COM -que sería durante la mañana- ubicadas en Juan B. Justo al 3600, ni los detalles del resto de la agenda de Monteoliva durante su paso por la ciudad.

La expectativa por la llegada de más fuerzas federales

Más allá del peso político de la visita, una de las principales expectativas está puesta en la posibilidad de que se anuncien medidas concretas para reforzar la seguridad en Mar del Plata. En las últimas semanas, la eventual llegada de más efectivos de fuerzas federales fue uno de los temas que ganó fuerza en el escenario local.

La posibilidad cobró impulso después de las declaraciones de la senadora nacional Patricia Bullrich, antecesora de Monteoliva en el Ministerio de Seguridad, durante su participación en el Coloquio de Idea que se realizó en Mar del Plata. En esa oportunidad, la legisladora advirtió sobre lo que definió como una fuerte crisis de inseguridad en la ciudad y planteó la necesidad de coordinar acciones entre la Nación y la Provincia. Bullrich también anticipó que se estaba trabajando en la posibilidad de sumar efectivos federales, aunque aclaró que el anuncio debía realizarlo la actual ministra de Seguridad.

La eventual incorporación de personal se vincula con el Plan 90/10 lanzado por la propia Bullrich, una estrategia nacional que busca concentrar recursos y acciones de prevención en los territorios que reúnen la mayor proporción de homicidios dolosos del país. Mar del Plata forma parte de ese esquema.

Expectativa por un posible anuncio en el refuerza de la presencia de fuerzas de seguridad nacionales en Mar del Plata.

El antecedente de la reunión con Carrancio

La visita de Monteoliva también se produce después que Carrancio hiciera pública una reunión con la ministra para abordar la situación de Mar del Plata y Batán. A comienzos de octubre, el diputado informó que mantuvo un encuentro con la funcionaria nacional para trabajar en medidas y coordinar acciones destinadas a la ciudad. “Mar del Plata y Batán necesitan respuestas en materia de seguridad”, expresó el legislador, quien aseguró que las conversaciones continuarían.

En aquella oportunidad, no se precisaron las medidas que estaban bajo análisis ni se confirmó la implementación de nuevos operativos o refuerzos de recursos. La visita de este miércoles abre ahora una nueva instancia de coordinación entre los representantes locales y las autoridades nacionales.

Los datos de seguridad, en el centro de la agenda

El encuentro se realizará en un contexto marcado por la preocupación por los delitos en General Pueyrredon. Los reportes del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) registraron variaciones negativas en los indicadores durante el primer semestre de 2026, aunque también reflejaron una mejora en el segundo trimestre en comparación con los primeros tres meses del año.

En ese escenario, la reunión en el COM tendrá como marco el análisis de la situación local y las posibilidades de articulación con las fuerzas nacionales. El regreso de Montenegro a la intendencia, y el propio discurso del jefe comunal, volvieron a colocar la seguridad entre los principales ejes de la agenda política municipal.