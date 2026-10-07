Guillermo Montenegro reasumió como intendente de General Pueyrredon tras su paso por el Senado bonaerense.

Guillermo Montenegro quedó nuevamente al frente de la Municipalidad de General Pueyrredon, luego que el Concejo Deliberante formalizara la finalización de la licencia que había solicitado en 2025 para asumir como senador de la provincia de Buenos Aires.

La decisión se produjo después que el Senado bonaerense aprobara este martes la licencia solicitada por Montenegro. De esta manera, el dirigente del Pro quedó habilitado para regresar al cargo de intendente, que había dejado para asumir su banca en la Legislatura provincial.

El Senado bonaerense aprobó la licencia solicitada por Montenegro y habilitó su regreso a la intendencia.

A través de una nota dirigida al Concejo Deliberante y elevada este miércoles a primera hora, Montenegro comunicó formalmente su decisión de retomar el ejercicio de la intendencia.

“Tengo el agrado de dirigirme a este Honorable Cuerpo a fin de informar que he solicitado licencia al cargo de Senador de la Provincia de Buenos Aires, la cual fue concedida en la sesión del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre de 2026”, indicó.

El fin de la licencia se instrumentó a través de un decreto del presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt.

Además, agregó que “en consecuencia, pongo en vuestro conocimiento que he resuelto reasumir el ejercicio del cargo de Intendente del Partido de General Pueyrredon”.

Con esa comunicación, el Concejo Deliberante avanzó con el decreto del presidente Emiliano Recalt que formaliza la finalización de la licencia de Montenegro como intendente, con el respaldo de la Comisión de Labor Deliberativa que se reunió este miércoles. Si bien la medida deberá ser convalidada posteriormente por el cuerpo en sesión, el decreto ya tiene efectos y permitió concretar la reasunción.

Montenegro, durante un acto realizado el último fin de semana en la Base Naval de Mar del Plata.

El regreso después de su paso por el Senado

Montenegro había solicitado licencia como intendente en diciembre de 2025 para asumir como senador bonaerense, luego de resultar electo en los comicios legislativos de ese año, donde resultó ganador en la Quinta Sección por la boleta de La Libertad Avanza.

Durante su ausencia, la conducción del Ejecutivo municipal quedó en manos del intendente interino Agustín Neme, designado de acuerdo con el esquema previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondiente al primer concejal de la lista por la que Montenegro había sido electo en 2023.

Ahora, tras permanecer menos de un año en la Legislatura bonaerense y luego de obtener la licencia en el Senado, Montenegro retomó formalmente la intendencia de General Pueyrredon.