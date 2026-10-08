Montenegro se reunió con Santilli por la seguridad de Mar del Plata: "El enemigo es el delincuente"

La reunión de Montenegro con el jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli.

A través de las redes sociales, el intendente del partido de General Pueyrredon Guillermo Montenegro contó que participó de una reunión con el jefe de gabinete de ministros de la Nación Diego Santilli en Casa Rosada.

"Hablamos de la importancia de Mar del Plata dentro de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y de nuestra principal prioridad: la seguridad de los vecinos", expresó Montenegro en su cuenta oficial de X.

El Intendente explicó además que la seguridad de la ciudad es un tema que "requiere coordinación y trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y la Justicia".

Para cerrar, agregó que "el enemigo es el delincuente", y que la obligación de las personas en la función pública es "trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses".

La conferencia de prensa de Montenegro en el COM

En la jornada del miércoles el Intendente Montenegro explicó en una conferencia de prensa brindada en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) los motivos que lo llevaron a dejar su banca en el Senado bonaerense y retomar la intendencia de General Pueyrredon.

Vinculó directamente su decisión con la situación de inseguridad que atraviesa Mar del Plata: “Existe en nuestra ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad y tomé la decisión de ponerme al frente”.

Además aseguró que su responsabilidad con la ciudad no terminó cuando pidió licencia para asumir como senador provincial y remarcó que gobernar también implica revisar y modificar decisiones.

En esa línea, describió la situación que atraviesan los vecinos: “Es vivir con miedo, no animarse a salir, tener miedo de que vuelva un hijo, tener miedo de salir y uno ya no sabe en qué horario”. Y contrapuso esa realidad con la situación de los delincuentes: “Acá hay un solo enemigo, y ese enemigo es el delincuente”.

Montenegro reconoció que existen responsabilidades diferentes entre el Municipio, la Provincia y el Gobierno nacional, pero consideró que esas diferencias no pueden trasladarse al vecino. “Cuando a un vecino le roban, explicarle el organigrama no es lo que corresponde. Hay que laburar y actuar en consecuencia”, afirmó.

En ese marco, planteó como principal objetivo de su regreso coordinar el trabajo entre todos los actores vinculados con la seguridad, incluyendo al Municipio con la Patrulla, la Policía Bonaerense, las fuerzas federales, jueces y fiscales. “Todos estos tienen que ser parte de la solución, no pueden ser parte del problema”, sostuvo.

Para cerrar, el intendente también remarcó que la seguridad está vinculada con la posibilidad de que los vecinos puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin miedo: “Lo más importante es generar esta coordinación para volver a que el vecino se sienta libre”.