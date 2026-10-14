La Hostería desembarcó en La Perla: pastas caseras, pizza napolitana y cerveza en una esquina con historia

La Hostería llegó a Mar del Plata con una propuesta que combina gastronomía, cerveza y una apuesta por recuperar espacios con historia. El nuevo bar abrió sus puertas en la esquina de España y 3 de Febrero, en el barrio de La Perla, con una carta que reúne pastas caseras, empanadas, pizzas napolitanas, mariscos y cervezas, en un ambiente que conserva la esencia de una antigua construcción.

Detrás del proyecto están Mauricio Dura y su socio Tomás Demirdjian, quienes desde hace nueve años desarrollan La Hostería en Chapadmalal, donde cuentan con un bar, un hostel y otras propuestas gastronómicas. La llegada a la ciudad respondió, en buena medida, a un pedido que se repetía entre sus clientes.

“Nos empezaron a decir: ‘¿Cuándo abren en Mar del Plata?’”, recordó Dura. La oportunidad apareció cuando amigos les acercaron una foto de la esquina de La Perla. Después de algunas conversaciones con los propietarios, lograron concretar la operación y avanzar con un nuevo capítulo del emprendimiento.

“Le dimos el gusto a la gente de Mar del Plata, que es lo que quería y que tan bien nos trata, que viene tanto a Chapadmalal”, contó.

Una esquina con cuatro décadas de historia gastronómica

Antes de convertirse en La Hostería, el local había funcionado durante unos 40 años como una rotisería de comida armenia, acompañada por un pequeño bar. El negocio era atendido por dos hermanos, pero luego del fallecimiento de uno de ellos y ante las dificultades para continuar con la actividad, sus familiares decidieron venderlo.

Cuando "el Chaucha" y su socio ingresaron, en agosto, encontraron una propiedad que necesitaba una importante puesta en valor. La construcción, de aproximadamente 100 años, conservaba elementos que decidieron restaurar en lugar de reemplazar.

“Me encanta reciclar”, explicó "el Chaucha", quien también estuvo a cargo de la recuperación y decoración del establecimiento de Chapadmalal. En el nuevo local trabajó sobre los techos, las puertas y las maderas originales, con la idea de conservar la identidad del inmueble.

La propuesta busca combinar una estética antigua con comodidades actuales, sin recurrir a una decoración excesiva. “Es un bar como antiguo y a la vez moderno. En realidad, es rústico pero elegante”, resumió.

El resultado remite, según su creador, a los bares tradicionales de San Telmo: ladrillos a la vista, cuadros, banderas y detalles que acompañan la arquitectura original. Aunque el local está alejado de la costa, la identidad ligada al mar sigue presente en el espíritu del proyecto.

Pastas caseras, empanadas, mariscos y pizza napolitana

La propuesta gastronómica ocupa un lugar central en el nuevo bar. La carta incluye pastas elaboradas en el propio establecimiento con una máquina italiana, empanadas preparadas en un horno de barro y pizzas napolitanas cocinadas en un horno específico para ese estilo.

La idea es que la comida tenga el mismo protagonismo que la cerveza, en lugar de funcionar únicamente como acompañamiento. También hay vinos para quienes buscan otras alternativas.

“Consideramos que la cerveza hoy tiene que estar acompañada de un buen comer”, explicó Dura. Para el emprendedor, una propuesta gastronómica sólida es fundamental para que el público encuentre motivos para volver.

La elaboración a la vista es otro de los rasgos distintivos. Los hornos y el espacio destinado a la producción de pastas forman parte de la experiencia, con la intención de que los clientes puedan observar cómo se prepara aquello que llega a la mesa. “Es fundamental ver lo que se cocina”, sostuvo.

Así, La Hostería busca integrar en un mismo lugar la experiencia de un bar cervecero y una cocina con productos elaborados en el establecimiento, con opciones para compartir una pizza, comer pastas o acompañar una cerveza con empanadas.

“Desde el campo y el mar hasta la ciudad”

La apertura representa una nueva etapa para un emprendimiento que comenzó hace casi una década en Chapadmalal. El proyecto original comenzó como una cervecería y fue creciendo con la incorporación de otros espacios y servicios. La llegada a La Perla busca trasladar parte de esa experiencia a un entorno urbano, sin replicar exactamente el formato de la costa.

"Nuestra esencia es el mar, pero no queríamos colgarle una tabla de surf porque realmente iba a quedar un poco alejada del propósito que era estar en la ciudad. Si bien hay fotos de olas, la esencia no se pierde", afirmó.

La intención de sus impulsores es que el nuevo espacio se integre a la vida cotidiana del barrio y se convierta en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Entre los próximos pasos está la incorporación del servicio de mediodía, con una propuesta de cafetería prevista para el 1 de marzo, sin dejar de lado la actividad nocturna.

“Que vengan a disfrutarlo”, resumió al invitar al público a conocer el nuevo espacio. La invitación se extiende también a quienes ya conocen La Hostería de Chapadmalal: ahora, la experiencia de pastas, pizza, empanadas y cerveza tiene una nueva dirección en Mar del Plata, en una esquina de La Perla que volvió a encender sus hornos.

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