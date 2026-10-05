Mar del Plata busca posicionarse como capital gastronómica y aspira a tener estrellas Michelin

Mar del Plata tiene los mejores platos, muchos de los cuales son premiados en eventos gastronómicos internacionales.

Mar del Plata busca consolidarse como un destino gastronómico de referencia y sumar nuevos atractivos para atraer visitantes durante todo el año. En ese camino, la posibilidad de contar con restaurantes distinguidos con estrellas Michelin aparece como uno de los objetivos para posicionar a la ciudad en el mapa culinario nacional e internacional.

Así lo planteó en Extra (102.1) Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, quien destacó el potencial de la gastronomía local y consideró que la ciudad reúne las condiciones para aspirar a ese reconocimiento. "Si Mendoza y Caba lo tienen, Mar del Plata está en perfectas condiciones de tener como un llamador más esa estrella Michelin", sostuvo durante la entrevista.

En ese sentido, explicó que la distinción no representaría únicamente un premio para los establecimientos gastronómicos, sino también una oportunidad para potenciar el turismo y generar movimiento en otros sectores de la economía local.

"Es un posicionamiento del destino, porque si nosotros hoy vemos lo que vende fuera de nuestro destino Mar del Plata, de lo que se habla permanentemente es de la excelencia de su gastronomía", señaló.

Szkrohal destacó tanto a los cocineros que actualmente marcan tendencia como a la trayectoria de la gastronomía marplatense, desde sus comienzos hasta su evolución actual. Además, consideró que una distinción internacional podría atraer visitantes interesados específicamente en recorrer restaurantes emblemáticos de la ciudad.

"Hay mucha gente que hace tour de gastronomía o que viene a Mar del Plata pensando en reservar en cinco o seis establecimientos emblemáticos", explicó. Según indicó, ese movimiento también beneficiaría a los restaurantes tradicionales, la hotelería y el comercio.

La identidad gastronómica, una apuesta para atraer turistas

El dirigente también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la identidad marplatense y diversificar la oferta turística. En ese sentido, sostuvo que ya no alcanza solamente con promocionar las playas y los atractivos tradicionales de la ciudad, sino que es necesario ofrecer propuestas diferenciales.

"Hoy hay un cambio de paradigma en cuanto a lo que es el concepto del turismo", afirmó, y explicó que la competencia entre destinos obliga a redoblar esfuerzos para atraer a un público cuyo poder adquisitivo está condicionado por la crisis económica. En ese contexto, destacó la importancia de los eventos, la gastronomía y los servicios como elementos que agregan valor a la experiencia turística.

La promoción de esa identidad también estuvo presente en la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la ciudad presentó la marca Mar del Plata, Capital Nacional de la Gastronomía, impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

La iniciativa se vinculó con el reconocimiento obtenido en el Campeonato Argentino del Mejor Plato, en el que participaron cerca de 2.000 chefs de todo el país y Mar del Plata resultó premiada.

Más allá de las perspectivas de crecimiento y posicionamiento, Szkrohal advirtió que la gastronomía atraviesa un escenario económico complejo, con una caída sostenida del consumo y dificultades para sostener los establecimientos.

Según detalló, al dialogar con grandes proveedores del sector se observa una baja promedio del 25% en la actividad respecto del año anterior. Esta situación provocó cierres temporales y definitivos de locales, además de procesos de reconversión.

"Hay mucha gente que viene de tres generaciones con una explotación de la hotelería o un local gastronómico que no se resigna a dar batalla y mantener vigente su establecimiento. Ahora, hoy con las condiciones que tenemos, a muchos se les hace cuesta arriba", expresó.

En cuanto a la próxima temporada, señaló que los precios y la relación entre calidad y costo serán determinantes para sostener la actividad. Los empresarios deberán encontrar un equilibrio entre los gastos operativos y la necesidad de ofrecer propuestas accesibles para los consumidores.

En ese escenario, anticipó que en muchos casos los precios podrían ubicarse por debajo de la inflación de 2026, lo que implicaría resignar rentabilidad con la expectativa de incrementar el volumen de clientes.

Finalmente, Szkrohal remarcó que el desafío para Mar del Plata será consolidar su identidad gastronómica, atraer nuevos visitantes y sostener a un sector que atraviesa dificultades económicas, al tiempo que apuesta a reconocimientos internacionales que contribuyan a posicionar a la ciudad como destino turístico durante todo el año.