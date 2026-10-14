Se cayó la gira por Asia y la Selección Argentina prepara un bombazo para noviembre

Tras la caída de la gira por Asia, la AFA negocia amistosos ante rivales sudamericanos para la última Fecha FIFA del año. El clásico rioplatense aparece como la opción más avanzada.

La Selección Argentina dio un giro en su planificación para la doble Fecha FIFA de noviembre. Después de que se cayera la gira por Asia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó a negociar la posibilidad de disputar dos amistosos frente a rivales sudamericanos. Según informó Doble Amarilla, uno de los encuentros está encaminado para jugarse ante Uruguay en el Estadio Único de La Plata, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

La última ventana internacional de 2026 se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre, período en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni podrá disputar hasta dos partidos. La intención es aprovechar esas jornadas para mantener el ritmo competitivo del plantel y evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos. Con el cambio de planes, la Albiceleste dejaría de lado los compromisos en territorio asiático para enfocarse en rivales del continente.

La Selección Argentina se acerca a un clásico con Uruguay

El enfrentamiento ante la Celeste es la alternativa que aparece más avanzada en las negociaciones. De concretarse, el partido se disputaría en el Estadio Único de La Plata, una sede que permitiría a la Selección Argentina presentarse nuevamente ante su público en la provincia de Buenos Aires. El cruce tendría un atractivo especial por la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, que volverían a encontrarse en un amistoso de preparación internacional.

Para el segundo compromiso, la AFA analiza diferentes posibilidades. Una de ellas es disputar una revancha frente a Uruguay, esta vez en Montevideo, mientras que otra alternativa contempla recibir a un seleccionado sudamericano en territorio argentino. En ese escenario, La Plata volvería a aparecer como una opción, aunque tampoco se descarta trasladar la localía a alguna plaza del interior del país. Por el momento, el rival y la sede del segundo encuentro permanecen sin definirse.

La modificación de la agenda representa un cambio importante respecto de la planificación inicial, que contemplaba una gira por Asia para cerrar el calendario internacional. Ahora, las negociaciones apuntan a garantizar dos partidos de exigencia regional durante una ventana que será clave para el cuerpo técnico. La posibilidad de enfrentar a Uruguay y a otro seleccionado sudamericano le permitiría a Scaloni evaluar variantes ante rivales de características conocidas, en una etapa en la que el equipo busca sostener su competitividad.