El Colegio de Magistrados de Mar del Plata alertó por presiones a jueces tras fallos que generaron malestar

El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata expresó su preocupación por las campañas en redes sociales destinadas a condicionar decisiones judiciales.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata expresó su preocupación por la existencia de campañas de hostigamiento en redes sociales contra integrantes del Poder Judicial, en un comunicado en el que advirtió sobre intentos de condicionar decisiones judiciales mediante presiones, amenazas y publicaciones con imágenes adulteradas o generadas por inteligencia artificial.

El Colegio no brindó detalles que permitan reconstruir públicamente los episodios concretos ni individualizó a los destinatarios de las presuntas presiones. Por eso, el comunicado plantea una advertencia institucional de carácter general, aunque con un trasfondo que, de acuerdo con la interpretación de la entidad, estaría relacionado con el cuestionamiento de decisiones judiciales y sus consecuencias en las redes sociales.

Según pudo saber 0223, el conflicto se vincularía con la reacción de un denunciante vinculado a un medio de comunicación en una causa particular del fuero Civil y Comercial, el cual habría recibido decisiones judiciales que no satisficieron sus pretensiones. Ese desacuerdo, habría dado paso a acciones de hostigamiento en redes sociales dirigidas a quienes intervienen en la administración de justicia.

Fuerte advertencia del Colegio de Magistrados, presidido por Juan Manuel Sueyro.

La advertencia por el uso de imágenes y las amenazas

En el texto, el Colegio manifestó su preocupación por la utilización de imágenes adulteradas o generadas mediante inteligencia artificial con el objetivo de intimidar, presionar u obligar a magistrados y magistradas a tomar determinadas decisiones. También advirtió sobre amenazas de desacreditación pública en caso de que los jueces no accedan a esas presiones.

La institución consideró que esas prácticas exceden los límites de la crítica legítima y afectan la convivencia democrática y el sistema de garantías constitucionales. En ese sentido, distinguió entre el derecho a cuestionar una resolución judicial y las acciones que, según denunció, buscan condicionar el desempeño de quienes deben resolver una causa.

El caso que disparó el comunicado habría surgido por campañas en redes impulsadas por una persona disconforme con resoluciones judiciales en una causa en la que es parte denunciante.

La independencia judicial, en el centro del reclamo

El comunicado sostiene que la independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho y que cada resolución debe adoptarse en función de la ley, las pruebas y los hechos incorporados al expediente, sin presiones externas.

A la vez, el Colegio recordó que las decisiones judiciales pueden ser revisadas a través de los mecanismos legales previstos y por los tribunales superiores. De ese modo, remarcó que la disconformidad con un fallo debe canalizarse mediante las vías institucionales y no transformarse en una herramienta de intimidación personal.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de la función jurisdiccional y reclamó respeto por la autonomía de jueces y juezas. También convocó a la responsabilidad social en el debate público y sostuvo que una Justicia independiente, abierta al diálogo ciudadano y libre de presiones es una garantía para el funcionamiento democrático.