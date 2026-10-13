Jurado popular juzga al acusado del femicidio de Talia Aragón en Los Acantilados

Con la selección de doce titulares y seis suplentes comenzará este lunes el juicio por jurados al único acusado de matar a Talía Abigail Aragón en Los Acantilados en mayo de 2024: el cuerpo de la víctima fue rescatado de la playa y si bien en un primer momento se aventuró que podría ser un suicidio, la autopsia confirmó que la mujer había sido apuñalada en el hemitórax derecho y en uno de sus brazos.

El debate se extenderá hasta el viernes pasado en la sala de Juicio por Jurados ubicada en el entrepiso de Tribunales y, tras la selección del jurado, el Juez Federico Cecchi del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 pedirá el desarrollo de los alegatos de apertura a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán y la defensa a cargo de los abogados penalistas Javier De la Tore y Héctor Luccoti.

Momento de la detención.

Lucas Emanuel Gimenez (45) permanece alojado en el complejo penitenciario de Batán desde su detención el 2 de junio, apenas un par de días después del femicidio. Un mes después, el Juzgado de Garantías N°2 dictó la prisión preventiva solicitada por el fiscal Fernando Berlingeri, aunque en el debate estará la nueva titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4.

La detención de la última pareja de Aragón –que tenia 27 años- se produjo en inmediaciones de las calles Viamonte y Pringles, en el barrio San Carlos, cuando caminaba rumbo a la casa de sus padres ubicada a cien metros del lugar. Para ese día ya había abandonado –sin avisar- la casa que le prestó un amigo a un kilómetro de distancia del lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

La joven estaba en pareja con el imputado.

Tal como adelantó 0223, el cuerpo de Talía Aragón fue hallado el miércoles 29 de mayo de 2024 en playa Los Acantilados a la altura de ruta 11 y Circunvalación. Si bien en un primer momento se podía suponer que se trataba de un suicidio, el resultado de la autopsia preliminar confirmó que la víctima había sido apuñalada en el hemitórax derecho y en uno de sus brazos.

Si bien los investigadores no llegan a precisar si Aragón recibió las puñaladas en el hemitórax derecho y en uno de sus brazos en esa vivienda o en la misma zona de Los Acantilados confirmaron que la mujer había estado en la vivienda que fue limpiada “a conciencia” antes de ser abandonada por Giménez.