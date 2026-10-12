Pidió arresto domiciliario a cien metros de la casa de la víctima: le dijeron que no

Un hombre condenado por los delitos de privación ilegal de la libertad, violación de domicilio y coacción seguirá preso en el complejo penitenciario de Batán tras la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de volver a rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo su defensa.

La sala III confirmó de esta manera la decisión del Juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi de no hacer lugar a la incorporación de W. O. C. al tratamiento punitivo de prisión domiciliaria solicitado por el abogado penalista Javier De La Tore.

Se dispuso en Tribunales.

Los Jueces Pablo Poggetto y Alfredo Deleonardis entendieron que el planteo defensista sobra la necesidad de que W.O.C. debía atender a su padre que sufrió un ACV no resulta suficiente para incluirlo en el beneficio peticionado.

Los miembros de la Sala señalaron que la ubicación para el cumplimiento del posible arresto domiciliario está ubicada a tan sólo cien metros de la vivienda de la víctima de los hechos por los cuales fue condenado. “Esta circunstancia que en principio aparece como riesgosa para ella, a quien el Estado tiene el deber de proteger atento a los compromisos asumidos a nivel internacional en materia de género”, indicaron.

Lo resolvió la Sala III.

“No surgiendo del análisis realizado circunstancias especiales cuyos efectos trasciendan la restricción inherente a la detención y que hagan razonable flexibilizar la modalidad de la ejecución de la pena impuesta a W. O. C., corresponde confirmar la decisión del a quo, en cuanto no hizo lugar a la inclusión del nombrado en el régimen punitivo de prisión domiciliaria”, agregaron.

De esta manera, la Sala III confirmó la resolución que no hizo lugar a la incorporación de W. O. C. en el tratamiento punitivo de prisión domiciliaria.