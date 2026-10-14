Se lesionó trabajando, le reclamó más de 130 millones a la ART y le pagarán 25

El Tribunal del Trabajo Nº 4 de Mar del Plata condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a indemnizar a un chofer de camiones de caudales, por las secuelas físicas que sufrió en un accidente laboral ocurrido en febrero de 2025.

A través de un abogado, F.J.A. hizo la denuncia a fines de interponer demanda tendiente a la determinación y cobro de indemnización por incapacidad por accidente de trabajo que sufrió al bajar del camión y sentir un fuerte dolor en la zona lumbar que se extendió hacia la pierna derecha y le impidió continuar con normalidad sus tareas: el trabajador informó lo sucedido a su empleador y se realizó la denuncia ante la ART.

La demanda se resolvió este martes.

Tras recibir atención médica en el Hospital Privado de Comunidad y en la Policlínica Privada Gascón, se le practicó una resonancia magnética y se le indicó tratamiento kinesiológico: completó ocho de las diez sesiones y tras el control médico de la ART se le otorgó el alta médica el 6 de marzo de 2025, sin reconocerle incapacidad.

La Comisión Médica Nº 12 ratificó en junio del año pasado la inexistencia de secuelas incapacitantes y por ese motivo inició una demanda judicial en la que reclamó inicialmente $131.333.371,66, al sostener que padecía limitaciones funcionales en la columna lumbar y consecuencias psicológicas derivadas del episodio.

Bajó del camión de caudales.

Durante el juicio, el médico legista Luciano Iván Paladino constató una lumbociatalgia derecha asociada a una hernia de disco en el segmento L4-L5, con limitaciones funcionales y signos de compromiso neurológico. El especialista concluyó que el trabajador presentaba una incapacidad laboral parcial y permanente del 6%, vinculada con el accidente.

Por su parte, la pericia psicológica determinó que Antúnez no presentaba un trastorno psicopatológico atribuible al hecho, por lo que el tribunal rechazó el reclamo por incapacidad psicológica.

Tuvo ocho sesiones de kinesiología.

Aunque la aseguradora había cuestionado la relación entre las lesiones y el accidente, al sostener que los hallazgos podían responder a alteraciones degenerativas. Sin embargo, el Tribunal consideró acreditado el vínculo causal entre el episodio laboral y las secuelas físicas.

Las Juezas María José Beldarrain, Cecilia Bartoli y Natalia Gómez hicieron lugar a la demanda y ordenó a La Segunda ART pagar $25.964.407,34, correspondientes a la indemnización por incapacidad física del 6%, con los intereses contemplados en el cálculo judicial.