Tras el dato de inflación, el dólar operó estable: así cerraron las cotizaciones

El dólar oficial avanzó levemente en el mercado mayorista, en un escenario de estabilidad cambiaria y menor presión sobre las cotizaciones paralelas.

La divisa estadounidense cerró en $1.513, tras la caída del martes, primer día hábil de la semana, que bajó hasta los $1.512. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s580.372 millones y en el mercado de futuros llegó hasta los u$s766 millones.

La oferta cambiaria se mantiene en buen nivel en el tramo final del año.

El tipo de cambio minorista opera en $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación para venta, mientras que el promedio que realiza el Bcra alcanza los $1.535,43.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

La divisa mayorista quedó a $1.513 y al público continuó a $1.535 en el Banco Nación

El dólar CCL opera a $1.615,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%. El dólar MEP opera a $1.536,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.615,78.