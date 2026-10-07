El dólar sigue planchado y la brecha con el techo de la banda es la más alta de 2026

El dólar oficial cayó este miércoles 7 de octubre y sumó su carta jornada sin subas, al tiempo que la distancia respecto del techo de la banda cambiaria anotó un nuevo máximo en lo que va del año.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $3 (0,2%) a $1.517 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.926,72) se ubicó en un 27%, la más alta de todo 2026 y cercana a máximos de 17 meses.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.541,41 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.607,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. El dólar MEP opera a $1.538,94 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.605,39.