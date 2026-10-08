El dólar cerró a la baja y quebró un nuevo mínimo en dos semanas

El dólar oficial amagó con rebotar, pero sobre el final bajó y quebró un nuevo mínimo de más de dos semanas este jueves 8 de octubre.

En un contexto de estabilidad cambiaria y la continuidad de las compras de reservas del Banco Central (Bcra), el dólar mayorista cedió $1,50 y se ubicó en $1.515,50 para la venta.

En el Banco Nación, el billete minorista operó en $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta, mientras que el promedio relevado por el Bcra entre las entidades financieras fue de $1.540,066.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.608,96 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP cerró a $1.538,19 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.606,76.