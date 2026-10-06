El dólar sumó otra rueda sin subas y se mantiene a $400 del techo de la banda

El dólar oficial mayorista sumó su tercera jornada sin subas este martes 6 de octubre. Así, amplió su distancia respecto del techo de la banda cambiaria hasta el mayor nivel en 17 meses.

El tipo de cambio mayorista se mantuvo estable, a $1.520 para la venta. De este modo, quedó a $405,67 (26,9%) del techo de la banda, que en esta jornada se ubicó en $1.925,67, umbral a partir del cual el Banco Central (BCRA) intervendría con venta de reservas. Se trata de la mayor distancia desde el 8 de mayo de 2025.

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.520

En el segmento minorista, el dólar tampoco arrojó cambios y terminó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio relevado por el BCRA entre las entidades financieras es de $1.541,525 vendedor.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.607,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. El dólar MEP cotiza a $1.538,94 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.605,39.