El dólar alcanzó la mayor distancia con el techo de la banda cambiaria en 2026

El dólar mayorista alcanzó la mayor distancia con el techo de la banda cambiaria en 2026

Luego de una semana con pérdidas, el dólar oficial registró su segunda jornada sin subas y la brecha con el techo de la banda alcanzó este lunes 5 de octubre un nuevo máximo en lo que va del año.

El dólar mayorista se mantuvo a $1.520 para la venta, y se posicionó así a 26,62% del techo de la banda cambiaria, hoy en $1.924,62.

El dólar se mantuvo estable en el inicio de la semana.

El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.540,24 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

La brecha con el techo de la banda alcanzó un nuevo máximo en lo que va del año.

El dólar CCL cerró a $1.603,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%. El dólar MEP cerró a $1.538,04 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.604,56.