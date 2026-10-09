El dólar oficial anotó su segunda baja semanal al hilo

En la última jornada de la semana, el dólar oficial avanzó en línea con el fortalecimiento global de la moneda estadounidense. No obstante, en el acumulado semanal anotó su segundo retroceso consecutivo, en un contexto de estabilidad cambiaria y compras sostenidas por parte del Banco Central (Bcra).

En el segmento mayorista, el tipo de cambio ganó $1,5 (0,1%) a $1.517 para la venta, mientras que a nivel semanal perdió un 0,2% (-$3). De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.928,82) se ubicó en un 27,2%, cerca de máximos a nivel anual.

La moneda amplió a más de 27% la brecha con techo de la banda.

El dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.537,18 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

El dólar oficial subió este viernes, pero retrocedió en el acumulado semanal.

El dólar CCL cerró a $1.611,06 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP cerró a $1.538,65 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.605,60.