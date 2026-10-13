El dólar mayorista retrocedió y el blue rebotó: cómo cerraron las cotizaciones
El tipo de cambio oficial viene de acumular dos semanas consecutivas con bajas. El blue trepó $10 este martes y estiró la brecha con el tipo de cambio mayorista.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial retrocedió este martes en el segmento mayorista tras el fin de semana largo, en un escenario de estabilidad cambiaria y menor presión sobre las cotizaciones paralelas.
En efecto, a nivel mayorista cayó unos $4,5 (0,3%) y tocó su nivel más bajo en casi un mes. En paralelo, la distancia entre el mayorista y el techo de la banda cambiaria (hoy a $1.933,02) alcanzó el 27,8% y quedó a paso de su máximo histórico de 28,3%, registrado el 21 de abril del año pasado, durante los primeros días de la implementación del esquema.
A nivel minorista, el tipo de cambio cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (Bcra), el dólar se situó en un promedio ponderado de $1.535,56.
El dólar blue subió y cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta este martes. La divisa paralela trepó $10 (0,7%) y avanzó en el primer día hábil de la semana, luego de arrastrar dos jornadas sin subas. A su vez, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista volvió a subir y se ubicó en un 2,5%.
El dólar CCL opera a $1.609,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4%. El dólar MEP opera a $1.537,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.612,75.
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