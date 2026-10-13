El dólar mayorista retrocedió y el blue rebotó: cómo cerraron las cotizaciones

El dólar mayorista retrocedió y la brecha con el techo de la banda quedó a un paso de su máximo histórico

El dólar oficial retrocedió este martes en el segmento mayorista tras el fin de semana largo, en un escenario de estabilidad cambiaria y menor presión sobre las cotizaciones paralelas.

En efecto, a nivel mayorista cayó unos $4,5 (0,3%) y tocó su nivel más bajo en casi un mes. En paralelo, la distancia entre el mayorista y el techo de la banda cambiaria (hoy a $1.933,02) alcanzó el 27,8% y quedó a paso de su máximo histórico de 28,3%, registrado el 21 de abril del año pasado, durante los primeros días de la implementación del esquema.

La brecha del mayorista con el techo de la banda quedó a un paso de su máximo histórico.

A nivel minorista, el tipo de cambio cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (Bcra), el dólar se situó en un promedio ponderado de $1.535,56.

El dólar blue subió y cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta este martes. La divisa paralela trepó $10 (0,7%) y avanzó en el primer día hábil de la semana, luego de arrastrar dos jornadas sin subas. A su vez, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista volvió a subir y se ubicó en un 2,5%.

El blue se despegó de la cotización oficial

El dólar CCL opera a $1.609,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4%. El dólar MEP opera a $1.537,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.612,75.