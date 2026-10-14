Recorrió el predio abandonado de Aquarium y lo registró en un video desolador

Una marplatense llamada Almendra recorrió el antiguo Aquarium y mostró en un video las condiciones de deterioro que presenta actualmente el predio, abandonado desde marzo del 2025. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron nostalgia entre los vecinos que visitaron el parque durante décadas.

Después de recorrer el predio vacío, Almendra subió el registro a su cuenta de Tik Tok. Allí se pueden observar los espacios vacíos en los que antes paseaban los animales con muchas estructuras oxidadas y agua estancada. El lugar que supo ser uno de los grandes atractivos de la costa ahora se encuentra en ruinas.

El deterioro del predio de Aquarium

Aquarium funcionaba además como un centro de divulgación sobre la fauna marina y de rehabilitación de animales silvestres. Abrió sus puertas en 1993 y ofrecía exhibiciones de animales marinos y actividades educativas.

El cierre definitivo se concretó el 31 de marzo del 2025 después de que la empresa a cargo no lograra llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno para renovar el alquiler.

Desde Aquarium habían asegurado que los animales nacidos bajo cuidado humano iban a ser trasladados a otros acuarios y zoológicos. Sin embargo, nada ocurrió como se dijo. En agosto del 2026, La Nación confirmó que todavía quedaban alrededor de 60 pingüinos en las instalaciones.