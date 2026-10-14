Seba Mendoza llega a Mar del Plata con un show en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto

Seba Mendoza llegará a Mar del Plata este sábado 17 de octubre para presentarse en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, en una noche que tendrá a la música en vivo como protagonista.

El show se realizará en el espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la zona del puerto, que continúa sumando propuestas musicales a su agenda de espectáculos.

Los seguidores del artista podrán adquirir sus entradas anticipadas a través de Cultutickets.com, la plataforma habilitada para la venta.

La presentación invita a disfrutar de una noche de música en vivo en uno de los espacios culturales y de entretenimiento de Mar del Plata.