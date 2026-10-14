Seba Mendoza llega a Mar del Plata con un show en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto
El cantante se presentará el sábado 17 de octubre en el escenario de Diagonal Garibaldi 4830. Las entradas anticipadas ya se pueden conseguir.
14 de Octubre de 2026 17:52
Por Redacción 0223
PARA 0223
Seba Mendoza llegará a Mar del Plata este sábado 17 de octubre para presentarse en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, en una noche que tendrá a la música en vivo como protagonista.
El show se realizará en el espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la zona del puerto, que continúa sumando propuestas musicales a su agenda de espectáculos.
Los seguidores del artista podrán adquirir sus entradas anticipadas a través de Cultutickets.com, la plataforma habilitada para la venta.
La presentación invita a disfrutar de una noche de música en vivo en uno de los espacios culturales y de entretenimiento de Mar del Plata.
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