Alpine salió con todo por Franco Colapinto tras la polémica en Bakú: “Los errores ocurren cuando se compite al límite”

La escudería francesa condenó los ataques que recibió el piloto argentino después del accidente en Azerbaiyán y pidió terminar con el abuso en redes sociales.

El Gran Premio de Azerbaiyán todavía tiene consecuencias para Franco Colapinto. El piloto argentino quedó en el centro de las críticas después del triple accidente que protagonizó en Bakú y que terminó con su carrera y la de otros competidores. En redes sociales recibió una enorme cantidad de mensajes de distintos tipos y la polémica incluso llegó hasta la pista, donde Lando Norris reclamó una suspensión para el argentino en la Fórmula 1. Sin embargo, varios pilotos salieron en su respaldo y ahora fue Alpine la que decidió tomar una postura pública.

La escudería francesa publicó un extenso comunicado en sus canales oficiales para condenar el acoso y el abuso en línea que sufrió Colapinto después de la carrera. Aunque Alpine también incluyó a otros integrantes de la comunidad de la Fórmula 1 entre los afectados por este tipo de situaciones, el mensaje tuvo como uno de sus principales destinatarios al piloto argentino. “Sentimos que es necesario alzar la voz una vez más sobre el odio y el abuso en línea tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos”, expresó el equipo.

Alpine bancó a Colapinto y apuntó contra el abuso en redes

En el comunicado, Alpine remarcó una frase que rápidamente tomó protagonismo: “Los errores ocurren cuando se compite al límite”. La escudería sostuvo que, independientemente del resultado o de las consecuencias de una maniobra, ningún piloto debería convertirse en blanco de comentarios de odio o abusivos. De esta manera, el equipo dejó clara su postura frente a los mensajes que recibió Colapinto luego del incidente de Bakú.

“Sin importar el resultado o desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios odiosos o abusivos”, señaló Alpine. El equipo también aclaró que su condena no apunta contra una determinada hinchada, piloto o estructura de la categoría, sino que busca marcar una postura general frente a una problemática que, según la propia escudería, se volvió cada vez más habitual durante los fines de semana de Fórmula 1.

El equipo francés también incluyó en su mensaje a los medios de comunicación, otros equipos y rivales de la pista, a quienes describió como parte de una comunidad que debe ser respetada. Alpine aseguró que condena “enérgicamente” las reacciones abusivas de algunos aficionados y manifestó su respaldo a los esfuerzos de la Fórmula 1, la FIA y las demás escuderías para intentar combatir este fenómeno.

La situación de Colapinto había generado opiniones divididas después de su accidente en Azerbaiyán. Lando Norris fue uno de los que reclamó una sanción fuerte para el argentino, mientras que Max Verstappen, Isack Hadjar y George Russell se pronunciaron en otro sentido y consideraron que una suspensión sería una consecuencia excesiva para una acción de carrera de este tipo. El debate quedó instalado y sumó un nuevo capítulo con la postura pública de Alpine.

Para Colapinto, el episodio representa otro momento de máxima exposición dentro de su temporada en la Fórmula 1. El argentino deberá dejar atrás lo ocurrido en Bakú y concentrarse en las próximas competencias, mientras continúa su proceso de adaptación y crecimiento dentro de la máxima categoría. En ese contexto, el respaldo público de su propio equipo aparece como una señal importante después de los días de fuerte repercusión que siguieron al accidente.

Alpine, además, cerró su comunicado con un compromiso para trabajar junto con la Fórmula 1, el promotor del campeonato y la FIA en la búsqueda de herramientas que permitan reducir el abuso en redes sociales. “Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, sostuvo la escudería, que pidió fomentar una rivalidad deportiva saludable, uno de los aspectos que considera centrales para preservar el espíritu de la categoría.