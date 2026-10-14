Golpe al narcotráfico en Mar del Plata: 18 allanamientos, 10 aprehendidos y más de 11 kilos de drogas secuestrados

Un operativo contra las líneas de abastecimiento del narcotráfico en Mar del Plata terminó con 18 allanamientos en 11 barrios, 10 personas aprehendidas y el secuestro de más de 11 kilos de drogas, según informaron autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los procedimientos se desarrollaron entre este martes y miércoles, en el marco de investigaciones de la Justicia Federal.

El despliegue tuvo como objetivo avanzar sobre un eslabón superior de la cadena del narcotráfico: la estructura que abastece de estupefacientes a la ciudad. Según explicó un integrante del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante una rueda de prensa en la Delegación de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas, la estrategia buscó ir más allá de los puntos de venta minorista.

“Se apuntó a ir un escalón más arriba y atacar lo que se llama la línea de abastecimiento a la zona”, sostuvo el funcionario, quien destacó que para la investigación se utilizaron distintas tecnologías para seguir vehículos y reconstruir los recorridos vinculados con la distribución de las sustancias.

Secuestraron cocaína, tusi, ketamina y dos armas

Como resultado de los procedimientos, los investigadores incautaron 10 kilos de cocaína, un kilo de tusi, ketamina y dos armas de fuego, de acuerdo con el balance presentado por las autoridades.

Además, hubo 10 personas aprehendidas. Su situación procesal deberá ser definida por el juzgado federal interviniente, que determinará quiénes quedan detenidos y quiénes continúan el proceso judicial en libertad.

Los allanamientos se desplegaron en 11 barrios de Mar del Plata, en sectores que, según señalaron durante la presentación, corresponden a diferentes realidades socioeconómicas. "A lo que apuntamos es también a atacar los mercados ilegales, que son los que abastecen y le dan marco a los delitos que después perjudican la situación de seguridad de la ciudad", explicó.

La investigación fue desarrollada por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con participación de la Delegación de Drogas Ilícitas de Mar del Plata y de una unidad especial que interviene en casos vinculados con estructuras de narcotráfico de mayor escala.

Autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la conferencia.

El funcionario también valoró el funcionamiento del sistema acusatorio y del nuevo Código Procesal en el desarrollo de la causa. Según afirmó, la modalidad de trabajo permitió agilizar las medidas de investigación y las actuaciones judiciales mediante audiencias orales y procedimientos menos burocráticos.