Detuvieron a un joven de 20 años y secuestraron 1200 envoltorios de cocaína

El allanamiento se registró en Pigué y Gascón, en la zona oeste de Mar del Plata.

Un operativo a cargo de Drogas Ilícitas finalizó este jueves por la tarde con un joven detenido, un significativo secuestro de drogas listas para su comercialización y un búnker derribado.

El procedimiento se llevó a cabo minutos antes de las 16 en un point situado en Pigué al 2500, en el barrio Jorge Newbery, que se trataba de una edificación precaria con chapas en el frente.

En el operativo, los efectivos policiales detuvieron a un sujeto de 20 años que se encontraba dentro de la propiedad y secuestraron un total de 1200 envoltorios de cocaína.

Además, solicitaron la demolición de la construcción vinculada a actividades ilícitas, que será realizada por la Secretaría de Seguridad y el Emvial.

Drogas Ilícitas se encargó del allanamiento donde detuvieron a un joven y secuestraron cocaína.

En el hecho interviene la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma, quien ordenó la imputación del joven y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.