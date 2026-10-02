El "point" de las 1200 dosis ya había sido allanado dos veces

La construcción en la que personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas irrumpió el jueves a la tarde en el barrio Jorge Newbery y secuestró 1200 dosis de cocaína ya había sido allanada en otras dos ocasiones por causas similares.

El 13 de mayo y el 11 de agosto pasado, en el marco de otras denuncias, el inmueble ubicado en Pigüé al 2600 ya había sido escenario de un operativo similar. En esta ocasión, tras el cierre del allanamiento, se hizo efectiva la demolición de la construcción con una retroexcavadora que aportó el área Seguridad de la municipalidad.

Tras el aval del Juzgado de Garantías N°4 también se irrumpió en otra vivienda ubicada en Gascón al 8800 que había sido denunciada como lugar de venta de estupefacientes al menudeo.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 1.200 envoltorios con clorhidrato de cocaína, fraccionados y listos para su comercialización; más de 1.200.000 pesos, celulares; un pistolón calibre .14, que se encontraba en condición de uso apto para el disparo y varios proyectiles de diversos calibres.

Mientras que los tres mayores aprehendidos de entre 20 y 39 años quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44, un adolescente de 16 fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión.