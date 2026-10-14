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Se cambiaba de ropa en el taxi, se resistió a la policía y lo detuvieron

Sucedió en Polonia y Magallanes luego de la activación de un botón antipánico. Secuestraron prendas de vestir y zapatillas de dudosa procedencia.

Tiene 25 años.

14 de Octubre de 2026 18:39

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 25 años que viajaba en taxi y se cambiaba de ropa fue aprehendido luego de resistirse al accionar de la policía que llegó tras la activación de un botón antipánico.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que acudió a Polonia y Magallanes y entrevistó al taxista que manifestó que el pasajero se cambiaba de ropa durante el viaje.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

Al ser identificado, el pasajero se habría tornado hostil y opuesto resistencia al personal policial, por lo que fue reducido. “Además, se secuestraron prendas de vestir y zapatillas de dudosa procedencia”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia se dispuso la aprehensión, las actuaciones correspondientes en la comisaría decimosexta y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

 

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