Cuidacoches se enfrentaron a palazos en la costa
Sucedió en Garay y la costa. Uno de ellos fue trasladado a la Unidas Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
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Uno de los dos cuidacoches que protagonizó un enfrentamiento a palazos en la costa fue aprehendido luego de herir a un agente municipal que intentó intervenir tras el aviso de un transeúnte.
Personal de la Patrulla Municipal llegó a la zona de Peralta Ramos y Garay por una confrontación entre dos cuidacoches que utilizaban palos.
Al intentar separar a los involucrados, uno de ellos agredió a uno de los agentes con un palo de madera y le provocó un corte en el labio.
"Con apoyo del Comando Patrullas, el agresor de 36 años fue aprehendido y trasladado a la comisaría novena", informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por lesiones leves y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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