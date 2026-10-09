Cuidacoches se enfrentaron a palazos en la costa

Uno de los dos cuidacoches que protagonizó un enfrentamiento a palazos en la costa fue aprehendido luego de herir a un agente municipal que intentó intervenir tras el aviso de un transeúnte.

Personal de la Patrulla Municipal llegó a la zona de Peralta Ramos y Garay por una confrontación entre dos cuidacoches que utilizaban palos.

Al intentar separar a los involucrados, uno de ellos agredió a uno de los agentes con un palo de madera y le provocó un corte en el labio.

Palo secuestrado.

"Con apoyo del Comando Patrullas, el agresor de 36 años fue aprehendido y trasladado a la comisaría novena", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por lesiones leves y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.