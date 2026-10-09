Joven chocó contra un árbol en forma insólita, vino el padre, se enojó con la policía y terminó detenido

Afortunadamente no venían otros autos y a esa hora la plaza estaba casi vacía.

Un choque insólito que afortunadamente no registró heridos terminó con la detención del padre de la conductora de una camioneta Hilux por resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió esta mañana cuando una adolescente de 17 años, que circulaba por la calle Urquiza –a metros del Cementerio de la Loma- en dirección a Almafuerte, se agachó a buscar una botella que se le había caído, perdió el control, se cruzó de carril y su camioneta terminó incrustada sobre un árbol del Parque Primavesi.

Afortunadamente no circulaban otros autos sobre Urquiza -que en ese tramo es doblemano- y la plaza estaba casi vacía. De haber sido en hora pico podría haber generado una tragedia.

Según aseguraron testigos a 0223, a los minutos llegó el padre de la joven, que comenzó a discutir con los agentes de Tránsito y la efectivos policiales que se encontraban en el lugar ya que no estaba de acuerdo en que le realizaran una contravención por la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La discusión comenzó a volverse acalorada, hubo gritos y el sujeto comenzó a forcejear e insultar a uno de los uniformados, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.

En el entredicho, al hombre se le rompió la campera, lo que habría aumentado su descontrol. Finalmente, terminó aprehendido a raíz de los disturbios por resistencia a la autoridad en la comisaría novena.