Pedía plata por el portero eléctrico y rompió uno de los vidrios del edificio

Un hombre de 49 años acusado de provocar daños en la puerta de ingreso de un edificio ubicado en San Marín al 3300 luego de una discusión con uno de los residentes fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Rompió uno de los vidrios.

El procedimiento se inició tras un llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergen (CATE) que alertó sobre la rotura de un vidrio en el acceso al inmueble. Al llegar, los efectivos constataron que uno de los paneles de vidrio de la puerta se encontraba dañado y que habría fragmentos en el suelo.

Un joven de 20 años, residente del edificio, relato que un hombre había solicitado dinero a través del portero eléctrico y que se produjo una discusión. Según su testimonio, el individuo elevo el tono de voz, lo insultó y, antes de retirarse, golpeó la puerta y pateó uno de los vidrios provocando su rotura.

Tiene 49 años.

Mientras el personal policial entrevistaba al denunciante el sospechoso volvió a pasar por el lugar y fue señalado por el joven como quien habría ocasionado los daños, por lo que fue aprehendido y trasladado a la comisaría primera.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la realización de las diligencias correspondientes, la notificación de la formación de causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batan.