Vidrios rotos y un hombre con cortes en la mano tras pelea vecinal

Un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto entre vecinos en el barrio Bernardino Rivadavia terminó con la identificación de cuatro personas a las que les formaron una causa por lesiones leves y daños.

Fueron oficiales de la comisaría cuarta los que llegaron a inmediaciones de Tierra del Fuego y Castelli tras el llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de una camioneta y varias personas que podrían estar intentando cometer un ilícito.

La policía asistió tras un llamado al 911.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a un hombre de 40 años, propietario de una vivienda de la zona, quien manifestó que una vecina se había presentado en el domicilio y lo había agredido con un elemento cortante, provocándole una herida en la mano derecha.

Por su parte, la mujer de 38 años manifestó que el hombre había iniciado una confrontación y que, junto a dos hombres de 41 y 22 años, habría provocado daños en los vidrios de la puerta y una ventana de su vivienda.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar y el personal asistió al hombre en el lugar y realizó las correspondientes curaciones, sin considerar necesario su traslado a un centro asistencial.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de causa por lesiones leves y daño para cuatro personas sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.