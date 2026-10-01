Vendía pan en la ruta, la golpearon con un fierro y le rompieron los vidrios del auto

El avance de una investigación por el ataque que el lunes pasado una mujer de 33 años sufrió cuando vendía panificados en la ruta 88 derivó en la realización de un allanamiento en una casa del barrio Lomas de Batán en la que secuestraron un celular y dos vainas servidas calibre nueve milímetros.

En su exposición, la denunciante dijo que se encontraba vendiendo panificados en inmediaciones del kilómetro 3,5 cuando dos hombres con quienes mantenía una disputa de vieja data la habrían golpeado con un elemento ferroso y provocado daños en los cristales de su vehículo: antes de retirarse, uno de ellos habría exhibido un arma de fuego con fines intimidatorios.

A partir de los datos recabados por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría octava, se logró individualizar a los dos involucrados y certificar el domicilio donde residirían ambos.

Tienen 19 y 45 años.

Tras el aval de la Justicia de Garantías el personal irrumpió en el lugar donde identificó a dos sujetos de 19 y 45 años, secuestró un celular Motorola G09 y las vainas servidas. Los dos quedaron imputados, pero recuperaron la libertad hasta que sean llamados a declarar en una causa en trámite en el área a cargo de la fiscal Graciela Trill.