Golpeó los vidrios de una estación y amenazó con una espada bastón a la policía

Un sujeto de 55 años que el miércoles a la madrugada discutió con el personal de seguridad de una estación de servicio, golpeó los vidrios del lugar y amenazó a la policía con una espada bastón fue aprehendido y trasladado a Tribunales.

Todo comenzó a las cinco de la madrugada en la avenida Colón y Santa Fe cuando personal del Comando de Patrullas Norte acudió tras un llamado al 911 que denunció la presencia de un hombre agresivo en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino golpeando los vidrios del establecimiento con un elemento metálico.

Quedó aprehendido.

Al arribar, el personal de seguridad manifestó que el sujeto había comenzado a golpear los cristales con un caño y que, al intentar retirarlo del lugar, lo habría amenazado de muerte utilizando dicho elemento. Un segundo empleado siguió al sospechoso y logró señalarlo a los efectivos en inmediaciones de Arenales y avenida Colón, en dirección hacia la costa.

“En ese momento, el hombre esgrimió un arma blanca e intentó agredir a los policías, por lo que los efectivos procedieron a reducirlo y aprehenderlo, adoptando las medidas de seguridad correspondientes”, informaron autoridades policiales.

Sucedió en Colón y Santa Fe.

Durante el palpado preventivo, realizado en presencia de un testigo, fue secuestrada el arma blanca utilizada durante el episodio, tratándose de una espada bastón de aproximadamente 60 centímetros.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por amenazas agravadas, la notificación de la misma y el traslado del aprehendido a Tribunales.