Tenía pedido de captura y paseaba en auto por Miramar Tiene 45 años
Tiene 45 años. Tiene una causa por resistencia a la autoridad y robo en grado de tentativa. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
14 de Octubre de 2026 19:11
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 45 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo fue aprehendido este miércoles cuando circulaba en auto en la ciudad de Miramar.
Fue personal del Comando de Patrullas de Miramar el que identificó durante una recorrida preventiva, a un hombre de 45 años que circulaba en un Renault Mégane por calle 9 entre 94 y 96.
Tenía pedido de captura.
Al verificar sus datos, constataron que registraba una captura activa por causas de resistencia a la autoridad y robo en grado de tentativa, requerida por el Juzgado Correccional Nº 2 de Mar del Plata.
Las autoridades judiciales dispusieron su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
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