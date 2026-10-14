“Los Pibes Chetos”: así fueron los allanamientos en edificios exclusivos de Güemes y otros barrios de Mar del Plata

El operativo “Los Pibes Chetos”, que avanzó sobre una presunta organización narcocriminal investigada durante cinco meses, dejó un importante saldo después de 18 allanamientos realizados en distintos sectores de Mar del Plata, incluido un procedimiento cerca del circuito comercial de Güemes y en edificios exclusivos de la ciudad.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires difundió el material de los procedimientos, que se desarrollaron este martes y miércoles, en los cuales uno de los investigados recibió un disparo de arma de fuego en circunstancias que son materia de investigación y falleció. En total, se realizaron 18 allanamientos en tres provincias, además de una interceptación vehicular sobre la Ruta Nacional 33, en jurisdicción de Trenque Lauquen.

El martes se realizaron ocho allanamientos en la ciudad.

La investigación apunta a una estructura presuntamente dedicada al transporte, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes, con distintos niveles de participación: desde responsables de conducción, logística y administración hasta distribuidores y revendedores.

Los barrios donde se realizaron los allanamientos

Durante la primera etapa, este martes se concretaron ocho allanamientos en Mar del Plata, en sectores de los barrios Chauvin, Hospital Materno Infantil, Loma de Stella Maris, San José, Las Dalias y Microcentro. Ese mismo día se realizó una interceptación vehicular en la Ruta Nacional 33.

Las diligencias permitieron secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, vehículos y documentación de interés para reconstruir las actividades de la organización.

La segunda etapa tuvo lugar el miércoles, con diez procedimientos adicionales. Ocho se llevaron adelante en Mar del Plata, en sectores de Santa Elena, Conventillo, Parque Independencia, San Jorge y Las Dalias. Los restantes se realizaron en el barrio La Unión, de Ezeiza, y en General Pico, provincia de La Pampa.

De acuerdo a la investigación, algunos de los investigados mantenían un elevado nivel de vida y residían en edificios exclusivos de Mar del Plata, próximos al circuito comercial de Güemes, mientras que otros participaban como pilotos en competencias automovilísticas, actividad a la que destinaban importantes sumas de dinero.

La investigación también permitió establecer que integrantes de los niveles superiores de la organización mantenían un elevado nivel de vida

Las tareas incluyeron durante cinco meses seguimientos de personas y vehículos, vigilancias, registros fílmicos, escuchas telefónicas autorizadas judicialmente y análisis de comunicaciones, cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Como resultado, se secuestraron alrededor de 11 kilos de drogas distribuidos en 3 kilogramos de cocaína, entre lotes con el logo de un delfín y bolsas con trozos compactos y sustancia en polvo; 45 gramos de marihuana; 600 gramos de ketamina; 1.020 gramos de tusi; 7 kilogramos de cocaína, distribuidos en lotes y bultos con distintos embalajes; y 200 gramos de marihuana.

Los allanamientos requirieron cinco meses de investigación.

También se incautaron $26.551.500 en moneda nacional, 50.013 dólares y 855 euros; armas, vehículos, teléfonos celulares, equipos informáticos, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.