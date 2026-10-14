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Robó una librería, escapó en colectivo y lo detuvieron

Sucedió este miércoles en el barrio Las Avenidas. Tiene 32 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Robó $4000 en una librería e intentó escapar en colectivo.

14 de Octubre de 2026 17:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 32 años que amenazó con un hierro en forma de “L” a la empleada de una librería en el barrio Las Avenidas fue aprehendido por personal policial luego de que intentara escapar en colectivo.

El hecho ocurrió en una librería ubicada en inmediaciones de Cerrito y la avenida Juan B. Justo donde el sujeto amenazó a la comerciante y sustrajo cuatro mil pesos.

“Tras escapar en un colectivo de la línea 562, fue localizado y aprehendido en inmediaciones del Paseo Aldrey, luego de un operativo cerrojo”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía temática de robos calificados a comercios ordenaron la notificación de causa penal y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

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