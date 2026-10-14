Robó una librería, escapó en colectivo y lo detuvieron

Robó $4000 en una librería e intentó escapar en colectivo.

Un hombre de 32 años que amenazó con un hierro en forma de “L” a la empleada de una librería en el barrio Las Avenidas fue aprehendido por personal policial luego de que intentara escapar en colectivo.

El hecho ocurrió en una librería ubicada en inmediaciones de Cerrito y la avenida Juan B. Justo donde el sujeto amenazó a la comerciante y sustrajo cuatro mil pesos.

“Tras escapar en un colectivo de la línea 562, fue localizado y aprehendido en inmediaciones del Paseo Aldrey, luego de un operativo cerrojo”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía temática de robos calificados a comercios ordenaron la notificación de causa penal y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.