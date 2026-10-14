River dejó escapar una oportunidad de oro y el empate ante Sarmiento lo complicó

River no tuvo su mejor noche y dejó pasar una oportunidad importante en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio igualó 1-1 frente a Sarmiento en el estadio Eva Perón, por la fecha 11 que tenía pendiente, y no consiguió regresar a la zona de clasificación a los playoffs. Después de un comienzo complicado y de varios problemas para generar situaciones claras, el Millonario mejoró en el complemento, encontró el empate a través de Gonzalo Montiel y terminó sumando un punto que dejó sensaciones encontradas.

El conjunto de Junín comenzó mejor y estuvo cerca de abrir el marcador a los tres minutos, cuando Lucas Suárez sacó un remate que dio en el poste derecho de Santiago Beltrán. River respondió con una llegada de Sebastián Driussi, cuyo disparo en el aire se estrelló en el travesaño, pero le costó sostener el protagonismo. A los 14 minutos, Sarmiento aprovechó un avance por la derecha y un centro incisivo al área chica para que Julián Contrera apareciera sin marca y empujara la pelota al fondo de la red.

En desventaja, el Millonario intentó adelantarse en el campo, aunque durante buena parte del encuentro careció de profundidad y precisión en los últimos metros. Tomás Galván tuvo una de las oportunidades más claras antes del descanso con un remate de media distancia que obligó a Thyago Ayala a intervenir. En el complemento, Sarmiento volvió a amenazar con una definición de Santiago Salle, mientras que River buscaba alternativas para romper la resistencia del equipo de Facundo Sava.

La igualdad llegó después de una primera celebración frustrada. A los 10 minutos del segundo tiempo, Montiel había convertido de cabeza, pero el VAR anuló el tanto por una mano previa de Fausto Vera en la jugada. Sin embargo, el lateral tuvo revancha a los 26 minutos: Thiago Almada filtró una gran pelota, Montiel ingresó al área, eludió la salida de Ayala con una definición entre sus piernas y estableció el 1-1. Con el empate, River ganó confianza y estuvo cerca de darlo vuelta mediante el juvenil Lautaro Pereyra, que contó con dos oportunidades para marcar.

En los minutos finales, el Millonario buscó el gol de la victoria, pero no logró concretar sus avances y terminó repartiendo puntos en Junín. El resultado dejó a River en el noveno puesto de la Zona B, con 17 unidades, todavía fuera de los lugares de clasificación, mientras que Sarmiento quedó cuarto, con 20 puntos, y desperdició la posibilidad de alcanzar al lote de líderes. En la próxima fecha, la decimotercera del campeonato, River visitará a Belgrano el domingo 18 de octubre desde las 20:15, mientras que el conjunto juninense recibirá a Barracas Central el lunes 19 a las 19.