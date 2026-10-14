Alarma en Boca: la figura del Xeneize que se lesionó y peligra su presencia en la vuelta ante Vasco da Gama

Una de las figuras del Xeneize terminó con fuertes dolores en el tobillo derecho tras la derrota en La Bombonera por la Copa Sudamericana. Se realizará estudios para conocer el alcance de la lesión.

Boca Juniors recibió una noticia preocupante después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Además del resultado adverso, el Xeneize quedó pendiente de la situación física de Sebastián Villa, quien terminó el encuentro con fuertes molestias en el tobillo derecho y deberá someterse a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. Su presencia en la revancha del próximo martes, en Río de Janeiro, quedó en duda.

El delantero colombiano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Williams Alarcón, con la intención de aportarle velocidad y desequilibrio al ataque del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, una de sus primeras intervenciones terminó encendiendo las alarmas. Villa intentó cambiarle la dinámica al partido, pero sufrió un inconveniente físico que condicionó su participación durante el resto del encuentro.

La jugada en la que Sebastián Villa sufrió la lesión

La acción que encendió las alarmas se produjo cuando el atacante presionó la salida de Vasco da Gama y consiguió recuperar la pelota. Después de enganchar, sacó un potente remate de zurda que se fue por encima del arco. Inmediatamente después del disparo, se tomó el tobillo derecho y evidenció claros gestos de dolor. Pese a la molestia, decidió continuar en el campo de juego, aunque durante los minutos restantes se lo notó condicionado y sin la explosividad habitual.

Al finalizar el encuentro, Villa abandonó La Bombonera rumbo al vestuario con dificultades para caminar con normalidad, aunque pudo retirarse por sus propios medios. Arruabarrena brindó detalles sobre el estado del futbolista en la conferencia de prensa y reconoció que la zona afectada presentaba una hinchazón importante. “Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó el entrenador, que quedó a la espera de los resultados médicos para conocer el diagnóstico.

Pese a la preocupación inicial, el técnico intentó transmitir tranquilidad sobre la evolución del colombiano. “Con un poco de hielo supongo que no habrá problema”, señaló, aunque la presencia del delantero en el próximo compromiso dependerá de cómo evolucione y de lo que determinen los estudios. El cuerpo médico deberá establecer si se trata de un esguince de mayor consideración o de una inflamación que pueda resolverse en los próximos días. Hasta entonces, no hay certezas sobre los plazos de recuperación.

La lesión de Sebastián Villa aparece en un momento determinante para Boca Juniors, que deberá viajar a Brasil con la obligación de revertir el 0-1 ante Vasco da Gama para mantener vivo el sueño de alcanzar la final de la Copa Sudamericana. El cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución del extremo durante las próximas horas, mientras aguarda los resultados de los estudios. Además la baja del colombiano podría ser otro dolor de cabeza para el plantel ya que la lista de lesionados es extensa y el atacante podría ser otra de las bajas.