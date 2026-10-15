Impagable: vuelve a aumentar la VTV y la tarifa básica supera los $114 mil

Carísima: vuelve a aumentar la VTV en la provincia de Buenos Aires y la tarifa básica supera los $114 mil

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) vuelve a aumentar en la provincia de Buenos Aires y realizar el trámite será más caro desde este jueves 15 de octubre. Con una actualización del 17,56%, la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasó a costar $114.105,99, de acuerdo con una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense publicada en el Boletín Oficial.

El incremento llega después de un período de tres meses de congelamiento y modifica los valores de las distintas categorías del servicio, que se calculan tomando como referencia la tarifa básica.

Después de tres meses sin cambios, la Verificación Técnica Vehicular tendrá una suba del 17,56%.

La última actualización había entrado en vigencia el 16 de enero de 2026, cuando el costo para los vehículos livianos quedó establecido en $97.057,65, con IVA incluido. Para el semestre iniciado en julio, las empresas concesionarias habían solicitado una nueva suba que finalmente se aplicó a partir de este jueves.

El pedido se fundamentó en el acuerdo salarial firmado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (Cavea).

El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir este jueves 15 de octubre y también impacta en motos y vehículos pesados.

Cuánto cuesta hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

Con el nuevo cuadro tarifario, los valores de referencia para realizar la verificación quedan de la siguiente manera:

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

Motos: alrededor de $45.614.

Vehículos de más de 2.500 kilos: aproximadamente $205.264.

La tarifa final varía según el tipo de vehículo y la categoría correspondiente. El aumento se traslada al resto de los valores a partir del monto fijado para los automotores livianos.

El incremento llega después de un período de tres meses de congelamiento.

El mecanismo de actualización de las tarifas está contemplado en los pliegos de concesión del servicio y establece revisiones semestrales vinculadas a la evolución salarial de los trabajadores del sector.

En particular, el cálculo toma como referencia el salario básico de un operario de categoría 1, establecido en el convenio colectivo de trabajo 594/10, firmado entre SMATA y la CAVEA.

El pedido se fundamentó en el acuerdo salarial firmado con el sindicato.

Para el período comprendido entre abril y junio de 2026, ese salario quedó fijado en $1.630.085,67. Sobre esa base, las empresas concesionarias solicitaron una tarifa equivalente al 7% del sueldo de referencia, lo que dio como resultado un valor de $114.105,99 para la categoría básica.

De esta manera, tras el freno temporal de la actualización prevista, el nuevo incremento vuelve a encarecer un trámite obligatorio para circular con el vehículo en condiciones reglamentarias en la provincia de Buenos Aires.