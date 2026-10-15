Transitaba en la lluvia, encajó y se fue: hallan un camión abandonado en un camino rural y lo multaron por la patente

Uno de los camiones infraccionados en el partido de Lobería por destrozar los caminos rurales.

La transgresión a las normas de tránsito tras las precipitaciones volvió a encender las alarmas en el municipio de Lobería. En el marco de los operativos de control destinados a preservar la red vial del distrito, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana detectó y sancionó a tres vehículos de tránsito pesado que circulaban por caminos enlodados, provocando severos daños en la traza pública.

El hecho más llamativo ocurrió en uno de los sectores rurales del partido, donde los inspectores locales encontraron un camión completamente atascado en el barro, sin la presencia de su chofer ni de ocupantes a bordo. Ante la imposibilidad de avanzar y el posterior abandono del rodado por parte del conductor, los agentes procedieron a labrar la infracción correspondiente a través de la identificación del dominio del vehículo.

Otro de los camiones multados en Lobería, encajado en el barro.

Infracciones en distintos puntos del partido

Además del vehículo hallado encajado, las patrullas municipales lograron identificar e infraccionar a otros dos transportistas en plena infracción. Según informaron fuentes oficiales, los choferes sancionados son oriundos de las ciudades de Tandil y Buenos Aires.

Los procedimientos se concretaron en tres puntos clave de la producción agropecuaria de Lobería:

Ruta Provincial N° 30: En el tramo comprendido entre la estancia Don Agustín y el paraje El Lenguaraz .

Camino interrural: En la traza que conecta los establecimientos agropecuarios La Justina y Mayincó .

San Manuel: En el camino vecinal de la zona conocida como La Bodega.

La norma vigente y la importancia de cuidar la red vial

Desde el Municipio de Lobería remarcaron la vigencia de la ley nacional de tránsito y seguridad vial (N° 24.449), la cual prohíbe de forma taxativa la circulación de vehículos pesados por caminos enlodados dentro de las 72 horas posteriores a las lluvias.

Autoridades locales volvieron a instar a los transportistas y productores a respetar la veda de tránsito pesado en días de mal tiempo. Recordaron que el deterioro que provocan las huellas profundas de los camiones sobre el barro dificulta la posterior reparación de los caminos y perjudica directamente la logística y el desarrollo de las tareas rurales cuando las condiciones climáticas finalmente mejoran.