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Alerta vial en ruta 88: piden circular con extrema precaución por las fuertes lluvias y vientos

Desde la policía vial bonaerense advierten por una gran acumulación de agua entre los kilómetros 4 y 67, lo que genera riesgos y pérdida de control de vehículos.

Piden circular con extrema precaución en la ruta 88.

8 de Octubre de 2026 18:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

Desde la policía vial de la provincia de Buenos Aires emitieron este viernes un comunicado urgente para alertar a los automovilistas y transportistas que transitan por la ruta provincial 88, solicitando extremar los cuidados al conducir. La medida responde a un cuadro de condiciones climáticas adversas que afectan el tramo comprendido desde el kilómetro 4 hasta el kilómetro 67.

Según informaron las autoridades, la zona registra intensas lluvias y fuertísima presencia de viento. Este fenómeno meteorológico provocó una gran acumulación de agua sobre la calzada, dando lugar a sectores críticos con un elevado riesgo de aquaplaning.

Asimismo, advirtieron que la combinación de la calzada mojada y los charcos acumulados incrementa las posibilidades de sufrir una pérdida de adherencia y del control del vehículo, peligro que se agrava considerablemente si se circula a velocidades elevadas.

Recomendaciones para los conductores

Frente a este escenario con condiciones peligrosas e imprevisibles, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la fuerza vial instan a la comunidad a acatar las siguientes pautas de seguridad:

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  • Reducir la velocidad para mantener un mejor dominio del automóvil.

  • Aumentar la distancia de seguridad con respecto a otros vehículos en circulación.

  • Mantener siempre las luces encendidas para favorecer la visibilidad.

  • Evitar maniobras bruscas que puedan desencadenar despistes o coleadas involuntarias.

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