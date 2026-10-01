No había que pasar: dos camiones dañaron caminos rurales y fueron infraccionados
Dos transportistas fueron infraccionados en la región por circular con camiones en caminos rurales afectados por las lluvias donde la ley establece la prohibición de transitar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En el partido de Lobería infraccionaron a dos transportistas por circular con camiones en caminos rurales afectados por las lluvias y provocar daños en la infraestructura vial. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de municipal del área de protección ciudadana y se realizaron en distintos sectores del distrito.
Uno de los casos involucró a un camionero oriundo de Cañuelas, que fue detectado mientras circulaba por un camino vecinal que conduce a San Manuel, en la zona conocida como La Bodega. Según informaron desde la comuna, el conductor no respetó las restricciones vigentes para el tránsito pesado en condiciones de lluvia y barro.
En otro procedimiento, un transportista de Balcarce recibió una infracción por ocasionar importantes daños en el camino de acceso a Arenas Verdes.
A partir de estos episodios, el gobierno local recordó que existen disposiciones que restringen la circulación de vehículos pesados durante los días de lluvia y mientras los caminos permanecen enlodados. El objetivo es evitar su deterioro y preservar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades rurales.
En ese sentido, la ley nacional de tránsito y seguridad vial Nº 24.449 establece la prohibición de transitar con vehículos pesados por caminos enlodados durante las 72 horas posteriores a las precipitaciones.
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