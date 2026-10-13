Un cazador fue mordido por una yarará ñata y recibió 10 ampollas de suero antiofídico

La Bothrops ammodytoides es una serpiente venenosa endémica del centro y sur de la Argentina. (Foto ecoregistros.org)

Un hombre de 43 años oriundo de Necochea fue mordido por una yarará ñata mientras realizaba una actividad de caza en un campo de Lobería. Tras recibir las primeras atenciones médicas, fue trasladado al hospital subzonal Felipe Fossati de Balcarce, donde recibió diez ampollas de suero antiofídico. Este martes 13 de octubre recibió el alta médica, luego de permanecer casi 48 horas internado.

El episodio ocurrió el domingo, cuando el hombre cazaba junto a otra persona. Según su relato, después de faenar un animal regresaba de la actividad sin advertir que una yarará estaba enroscada en él. En esas circunstancias, la serpiente lo mordió en una de sus manos.

Ante lo sucedido, el cazador se dirigió en primer lugar al hospital municipal Gaspar M. Campos de Lobería. Allí recibió las primeras atenciones, pero los profesionales recomendaron su traslado a Balcarce debido a que el establecimiento no disponía del suero antiofídico necesario para tratar la mordedura.

Las yararás venenosas están presentes en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

No quiso ir en ambulancia y se movilizó por sus propios medios

El secretario de Salud de Lobería, Pedro Barrientos, explicó que se había indicado realizar el traslado en ambulancia. Sin embargo, el paciente rechazó esa alternativa y decidió viajar en su propio vehículo, acompañado por la otra persona que participaba de la jornada de caza. Desde el área de salud señalaron que le habían advertido sobre los riesgos de trasladarse sin asistencia médica ante la posibilidad de que aparecieran síntomas durante el trayecto.

Ya en el hospital de Balcarce, el hombre fue sometido a distintos estudios. Con el paso de las horas aparecieron signos compatibles con los efectos del veneno y, tras evaluar los resultados, los médicos determinaron la aplicación de diez ampollas de suero antiofídico.