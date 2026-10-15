Un dron fue clave para rescatar a dos turistas perdidos en las sierras

Un importante despliegue de seguridad y emergencia se montó durante la noche del miércoles en Tandil sobre la zona serrana comprendida entre La Cascada y Las Ánimas, tras la alerta por la desaparición de dos personas. El procedimiento, que comenzó pasadas las 20:00, concluyó con éxito en tiempo récord gracias a la rápida coordinación institucional y al uso de tecnología avanzada.

La llamada de emergencia activó el protocolo a las 20:10, estableciendo como base operativa y punto de referencia el sector de la excantera Carba. Tan solo 40 minutos más tarde, a las 20:50, los rescatistas lograron dar con el paradero de ambas personas.

La tecnología como elemento decisivo

El factor determinante para acortar los tiempos de búsqueda en la penumbra serrana fue la intervención de un dron perteneciente a la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio. La herramienta aérea permitió rastrear la geografía del lugar desde la altura y guiar con precisión a las patrullas terrestres hacia el punto exacto donde se encontraban las víctimas.

En el lugar desplegaron tareas personal de la Jefatura Departamental de Policía, la Dirección de Defensa Civil del Municipio, la patrulla Centinela en Territorio, Cruz Roja, Policía Ecológica, Bomberos y especialistas de la comisión de auxilio del centro de montaña de Tandil. Asimismo, de manera preventiva, se sumó una unidad de ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Asistencia médica y trabajo coordinado

Tras ser puestas a salvo, las dos personas —quienes son oriundas de la provincia de Buenos Aires y se encontraban de visita en la ciudad— fueron trasladadas en ambulancia al hospital municipal Ramón Santamarina para someterse a chequeos médicos preventivos de rutina.

El éxito de la jornada puso de relieve la efectividad de los protocolos de respuesta rápida en Tandil, así como la importancia del trabajo interdisciplinario y la integración de herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión de emergencias en zonas de difícil acceso.