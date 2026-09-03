Cianobacterias en lagunas bonaerenses: una alerta enciende alarmas en múltiples municipios

El gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene una alerta naranja por presencia potencial de cianobacterias en cuerpos de agua recreativos de 13 municipios. Ante esta situación, se recomienda a la comunidad extremar las precauciones al momento de ingresar al agua.

La advertencia forma parte del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, impulsado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que trabaja junto a los municipios en el monitoreo y la detección temprana de posibles floraciones.

Actualmente, el sistema de alerta denominado cianosemáforo cuenta con la participación de 50 municipios. En este marco, se encuentran en alerta naranja, considerada de riesgo medio, Alberti, Avellaneda, Balcarce, Benito Juárez, Chacabuco, Chascomús, Daireaux, General Belgrano, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos y Monte.

Qué se recomienda ante la presencia de cianobacterias

La bandera sanitaria por cianobacterias indica la existencia de un riesgo potencial para la salud. Por tal motivo, cuando se encuentre colocada en una playa o sector recreativo, no se debe ingresar al agua.

Además, ante cualquier duda, se recomienda consultar al guardavidas o a la autoridad responsable del lugar. En tanto, el Río de la Plata permanece actualmente sin alertas.

Cómo se monitorean las cianobacterias

Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos se destaca la importancia del denominado monitoreo bimodal, que combina los reportes territoriales enviados por los municipios con la información obtenida mediante imágenes satelitales y el análisis realizado por profesionales de la Autoridad del Agua (ADA).

El cruzamiento de ambas fuentes permite mejorar la precisión de las alertas y fortalecer las acciones de prevención destinadas a quienes utilizan los espacios acuáticos con fines recreativos y deportivos.

El objetivo es contar con un mapa actualizado que permita advertir de manera anticipada sobre posibles floraciones y evitar que bañistas y deportistas expongan su salud.

El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias se encuentra además vinculado con la iniciativa global “Alerta Temprana para Todos” (EW4All), promovida por Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), consolidándose como el primer sistema provincial de alerta temprana por cianobacterias del país.

Asimismo, se encuentra disponible el material educativo destinado a alumnos del nivel primario “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”, diseñado para acercar a los más chicos información y herramientas de prevención.

La comunidad puede consultar el estado actualizado de las cianobacterias y acceder al material educativo en el sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires.