Allanan dos casas por robos “motochorros” y aprehenden a un adolescente

Una investigación por dos robos bajo la modalidad “motochorros” cometidos en jurisdicción de la comisaría cuarta derivaron en un par de allanamientos donde secuestraron prendas de vestir utilizadas en los hechos y aprehendieron a uno de los imputados de 15 años.

Tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas vecinales, la fiscalía pidió a la Justicia de Garantías un par de allanamientos que se hicieron efectivos en las últimas horas.

“Durante los procedimientos, se secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas en los hechos, una herramienta tipo “yuga”, una pinza cortapernos, una pistolera con un cargador y una barreta.”, informaron autoridades policiales.

Elementos secuestrados.

En uno de los domicilios se concretó la detención de un adolescente de 15 años, mientras que el segundo investigado, de 14 años, no fue encontrado. La fiscalía dispuso su alojamiento en un centro especializado.