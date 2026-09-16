Motochorro se subió a la vereda, abrió la puerta de un auto con gente adentro y robó un bolso

Un insólito robo ocurrió este martes a la tarde en el barrio Parque Luro, cuando aún con personas caminando a su lado y el dueño en el interior, un motociclista abrió la puerta de un auto estacionado y sustrajo algunas pertenencias.

El hecho se registró minutos después de las 13 en la avenida Tejedor y Florisbelo Acosta, donde un comerciante de la zona bajó de su rodado, fue hasta el baúl, y al ingresar de nuevo fue sorprendido por un delincuente.

A pesar del movimiento en la calle, con peatones que iban y venían, el ladrón que conducía una XR blanca y roja subió a la vereda, descendió el rodado y se acercó al vehículo gris.

En un ágil movimiento, el agresor abrió la puerta del acompañante, tomó un bolso y escapó a toda velocidad, mientras la víctima apenas atinó a reaccionar y bajar del auto.

De acuerdo a la filmación de una cámara de seguridad, el motochorro se encontraba vestido de negro y su casco era negro y blanco, con detalles en rojo, y se trataría de un delincuente con numerosos antecedentes en la zona, la mayoría bajo un accionar similar.