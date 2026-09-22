Video: vecinos salvaron a un hombre que era asaltado por dos motochorros

Los vecins auxiliaron al motociclista y el ladrón escapó con su cómplice.

Un hombre era asaltado por dos motochorros y cuando había resignado su vehículo, un grupo de cuatro vecinos advirtió la situación y ahuyentó a los delincuentes a los gritos.

El episodio se registró el viernes pasado al mediodía en el barrio Las Heras y quedó captado por una cámara de seguridad, que permite observar el momento exacto en que la víctima es abordada por los ladrones y los frentistas se percatan del hecho.

De acuerdo a la filmación, un sujeto se bajó del rodado y se acercó corriendo al conductor, a quien le exigió la moto. Su propietario no se resitió y se la cedió, y fue en ese momento cuando otras personas le gritaron para frustrar el robo.

El alboroto lo obligó a soltar y dejar caer el vehículo, y el individuo escapó corriendo a toda velocidad hasta subirse a la motocicleta en la que había llegado con su cómplice, que lo aguardaba unos metros adelante.

"Justito te vimos, ¿está bien?", le preguntó una mujer que se acercó después del episodio, mientras otros jóvenes lo ayudaban a levantar el ciclomotor.

En última instancia, aunque no se logra escuchar la conversación completa, se percibe que los testigos le explican que creyeron que los malvivientes estaban con él y que "eran unos pibitos".