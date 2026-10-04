Video: motochorros tiraron a un joven de su bicicleta y le dispararon en la pierna

El brutal ataque ocurrió en las primeras horas de este domingo en Los Hornos, La Plata. (Fuente: gentileza 0221)

Un joven de 27 años fue baleado durante un violento asalto que se registró este domingo por la mañana en el barrio Los Hornos, en La Plata. Dos motochorros le dispararon y escaparon con su bicicleta.

El episodio ocurrió cerca de las 7:40 sobre la calle 58, entre 147 y 148. Una cámara de seguridad instalada en una casa de la zona captó toda la secuencia.

En las imágenes se observa que los dos sospechosos circulaban en sentido contrario al ciclista y al cruzarse con él, lo interceptaron, lo hicieron caer al suelo y uno de ellos le disparó.

Después de la detonación, el delincuente agarró el rodado del joven y se dio a la fuga. Su cómplice, en tanto, se alejó del lugar a bordo de la motocicleta en la que habían llegado.

La víctima recibió un balazo calibre .22, que quedó alojado en la pierna y no tuvo orificio de salida, según informaron fuentes policiales a 0221 y El Día.

Tras el ataque, un grupo de vecinos se acercó para asistir al ciclista y permaneció a su lado hasta la llegada de los efectivos y de una ambulancia, que se produjo minutos después.

Mientras tanto, los investigadores comenzaron a analizar las imágenes para reconstruir el recorrido de los agresores después del robo e identificarlos.

La moto tenía una denuncia por robo

Uno de los datos que surgió durante la investigación es que el vehículo empleado en el hecho contaba con una denuncia por robo realizada pocas horas antes del ataque. Hasta el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue robado ni se informó de dónde lo sustrajeron.

Además, de acuerdo con lo comunicado por la Policía a las personas que asistieron al joven, los ocupantes de la moto habrían sido seguidos desde la zona de Melchor Romero, cercana a Los Hornos.