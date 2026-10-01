La chocó y la atacó a las trompadas: el brutal robo de un motochorro que le fracturó la pierna a una mujer

El hecho sucedió en la mañana de este jueves en el barrio Las Dalias.

Un impactante asalto perpretado por un motochorro se registró este jueves por la mañana en el barrio Las Dalias, cuando una mujer regresaba de hacer las compras y fue atacada a las piñas.

El brutal episodio ocurrió alrededor de las 10 en Los Naranjos y Los Ceibos, donde la víctima se encontraba caminando hasta que fue sorprendida por un motociclista que se trasladaba de frente y en dirección a ella.

En ese momento, el delincuente comenzó a orientarse en sentido a la señora, que advirtió las intenciones del ladrón e intentó correr para evitar la agresión y el robo.

Sin embargo, el conductor la persiguió y la embistió desde atrás, ocasionando que el rodado cayera al pasto. Fue allí que le propinó algunos golpes en el rostro y le arrebató sus pertenencias.

El agresor sería un joven de Parque Camet.

La secuencia fue captada por la cámara de seguridad de un vecino y de acuerdo al testimonio de Miguel, hijo de la víctima, sufrió la fractura de una de sus piernas y fue trasladada a un hospital local, donde aún permanece.