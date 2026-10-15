La Noche de los Telos: descuentos y turnos extendidos en más de 60 hoteles de Buenos Aires

El próximo 19 de noviembre se realizará la primera edición de La Noche de los Telos, un evento que busca reivindicar los albergues transitorios como espacios emblemáticos de la intimidad en Buenos Aires y su área metropolitana. Más de 60 establecimientos ofrecerán turnos con un 50% de descuento y estadías extendidas de tres horas para quienes quieran redescubrir esta tradición arraigada en la cultura popular argentina.

Lejos de ser solo escenarios de encuentros fugaces, estos establecimientos han sido testigos de momentos importantes en la vida de muchas personas: primeras citas, reconciliaciones, aniversarios y aventuras que permanecen en la memoria colectiva. Bajo esta mirada, la iniciativa combina nostalgia, intimidad y una dosis de picardía característica del folclore argentino.

El evento se realizará el 19 de noviembre y contará con la participación de más de 60 establecimientos

Con Mauro Albarracín, creador de contenido y referente de la cultura urbana, como embajador, el evento también pretende poner en valor la historia y evolución de esta industria. Se destacarán establecimientos tradicionales, la transformación de sus diseños, la incorporación de habitaciones temáticas y los cambios en los hábitos de las nuevas generaciones.

Desde el 2 de octubre está disponible la venta anticipada a través de la plataforma TuEntrada, donde los interesados pueden seleccionar el hotel, el horario y la categoría de habitación. Para acceder a la promoción, que incluye el 50% de descuento y el turno extendido de tres horas, será necesario presentar un código QR al ingresar al establecimiento.

Los albergues transitorios tendrán su propia celebración con la primera edición de La Noche de los Telos

El evento está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años y busca ofrecer una experiencia accesible, privada y cómoda. Entre los hoteles adheridos en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran nombres reconocidos como Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. En el conurbano bonaerense, participan Owen (Quilmes), Hotel Oeste (San Justo) y Voitu (San Fernando), entre otros.

La Noche de los Telos destaca a un sector que, aunque discreto, tiene un papel singular en las costumbres urbanas argentinas. Con propuestas variadas y habitaciones temáticas, estos albergues transitorios buscan recuperar su lugar en la memoria colectiva y celebrar una tradición cotidiana pero reservada.

La venta anticipada comenzó el 2 de octubre a través de la plataforma TuEntrada.

“Hay lugares que cuentan la historia de un país; otros guardan las historias que nunca se contaron”, sintetiza el espíritu detrás de esta convocatoria que invita a convertir una costumbre privada en una experiencia colectiva con descuentos especiales y una mirada renovada.