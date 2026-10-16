Se despertó el dólar: tuvo su primera suba semanal de octubre

El dólar oficial subió sobre el cierre de una semana en donde, en líneas generales, volvió a predominar la estabilidad cambiaria. No obstante, la brecha con el techo de la banda volvió a registrar un avance porcentual frente al viernes pasado.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio trepó $5 a $1.518 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.936,17) se ubicó a 27,6%.

El dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.534,28 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.619,87 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%. El dólar MEP cerró a $1.536,14 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.617,12.