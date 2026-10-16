Conmoción: murió Fernando Confessore, referente histórico de la meteorología, a los 58 años
El meteorólogo y periodista, con más de 30 años en TN y eltrece, murió de un infarto en su casa de Versalles. Mario Massaccesi destacó su trayectoria y perfil humano.
Por Redacción 0223
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Este viernes falleció Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico que durante más de tres décadas fue una figura emblemática en la pantalla de TN y eltrece. La noticia fue confirmada por su familia y conmocionó al ámbito periodístico y científico.
Según informó Mario Massaccesi, conductor de Tempraneros en TN, Confessore sufrió un infarto durante la madrugada en su residencia del barrio porteño de Versalles, donde vivía con su esposa y sus hijas.
Con 58 años, Fernando había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994, y durante su carrera se especializó realizando cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica. En 1995 se incorporó a Artear, donde además de brindar pronósticos, integró el equipo de TN Campo.
Mario Massaccesi expresó su pesar y recordó a Confessore como “un excelente compañero, buen padre y esposo”. En sus palabras: “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995".
El conductor agregó: “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.
Además, Massaccesi contó detalles personales, destacando que Fernando era un ferviente hincha de Boca Juniors “bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo”. Lo definió como “un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie”.
“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”, concluyó emocionado Massaccesi.
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